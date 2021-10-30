احتجاجات على تدابير كورونا في مدينة ميلانو الإيطالية

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تظاهر آلاف الأشخاص فى شوارع مدينة ميلانو شمالي إيطاليا مساء اليوم السبت للاحتجاج على إجراءات السلطات لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب المتظاهرون بإلغاء ما يسمى الجواز الأخضر.

ويعني هذا الجواز إثبات الشخص تطعيمه ضد فيروس كورونا أو الاختبار السلبي للفيروس أو الشفاء منه بعد إصابة به.

وتعد شهادة الجواز الأخضر ضرورية ضمن أمور أخرى حتى يتمكن الشخص من الذهاب إلى العمل.

وتحدثت الشرطة في ميلانو عن وجود أكثر من أربعة آلاف مشارك في المظاهرة، وفقا لما أوردته وكالة أنسا الإيطالية للأنباء.

كان البعض ترك المسار المحدد للمظاهرة وتسبب في اضطرابات بحركة المرور على الطرق.

هتف الكثيرون أمام مقر هيئة الإذاعة (راي)، مرددين شعار (صحفيون إرهابيون).

وكانت هناك احتجاجات عنيفة متكررة منذ توسيع فرض الجواز الأخضر في مجال العمل منتصف تشرين أول / أكتوبر الجاري.

وفي مدينة ترييست بالبحر الأدرياتيكي على سبيل المثال، حاصر معارضو الإجراء مؤقتا مدخل الميناء.

وكانت هناك أعمال شغب ومناوشات في العاصمة روما.

إلا أن الآلاف تظاهروا اليوم السبت في العاصمة روما احتجاجا على انعقاد قمة العشرين الصناعية للدول المتقدمة والصاعدة.