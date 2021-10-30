محمد بن زايد يتلقي اتصالا من محمد بن سلمان

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تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السبت، اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، أعرب خلاله عن شكره وتقديره لإعلان دولة الإمارات دعمها طلب استضافة المملكة لمعرض "إكسبو 2030" الدولي، بحسب وكالة أنباء الإمارات

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالنجاح الذي يشهده " إكسبو 2020 دبي " .. متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

من جانبه أعرب محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة بالتوفيق والنجاح في طلب استضافتها معرض إكسبو، مؤكدا أن دولة الإمارات حريصة على تقديم كل الدعم والإمكانيات لانجاح جهود المملكة لاستضافة هذا الحدث العالمي والذي يعد نجاحاً لنا جميعاً.

كما أعرب عن ثقته الكبيرة بالقدرات والكفاءات والإمكانيات الوطنية السعودية لتحقيق هذا الهدف