نستهدف الوصول بحجم المحافظ المدارة لـ2 مليار جنيه فى 2022

.. واتفقنا مع شركة بتروكيماويات لإدارة محفظة بـ500 مليون

تأسيس صندوق نقدى للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل برأسمال مستثمر بقيمة 500 مليون جنيه

نعتزم الحصول على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة برأسمال مستثمر 250 مليون جنيه نهاية العام

كشف الدكتور حاتم البنا رئيس مجلس إدارة مجموعة زالدى للاستثمارات المالية عن وصول حجم المحافظ المدارة من قبل الشركة إلى نصف مليار جنيه، على أن تصل إلى مستهدف 2 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى اعتزام الدخول فى مجال التمويل غير المصرفى بالشراكة مع مستثمرين، العام المقبل.

وأضاف البنا فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الشركة توسعت فى الربع الثانى من العام الجارى فى مجال محافظ أدوات الدخل الثابت «السندات ــ أذون الخزانة»، مشيرًا إلى أن الشركة تدير حاليا محافظ دخل ثابت بقيمة 50 مليون جنيه.

وكشف البنا عن الاتفاق مع مجموعة قابضة تعمل بمجال البتروكيماويات لإدارة محفظة دخل ثابت بقيمة 500 مليون جنيه، متابعا أن الشركة تعمل على الحصول على ترخيص لتأسيس صندوقين، أولهما ملكية خاصة، للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والآخر صندوق نقدى.

ولفت رئيس مجلس إدارة مجموعة زالدى للاستثمارات المالية إلى أن الشركة تسعى لزيادة رأسمالها من 12.5 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، للتوافق مع أحكام القانون بشأن تأسيس الصناديق.

وأوضح البنا أن الشركة تخطط فى أعقاب زيادة رأس المال إلى تأسيس الصندوق النقدى للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل بقيمة 500 مليون جنيه، مشددا على أن الشركة اتفقت بشكل مبدئى مع عملائها الحاليين على هذا المبلغ، على أن تبدأ جولة ترويجية للصندوق فور الانتهاء من تأسيسه؛ لتعظيم حجم رأسماله إلى نحو مليار جنيه كمرحلة أولى.

وذكر البنا أن الشركة تعتزم الدخول فى مجال التمويل غير المصرفى بالشراكة مع مستثمرين، العام المقبل، لافتا إلى أنه سيتم التقدم بطلب ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدا لممارسة النشاط بحجم أعمال أولى بقيمة 250 مليون جنيه.

وعن حجم استثمار مجموعة زالدى للاستثمارات المالية، أشار البنا إلى أن الشركة تساهم بنسبة 22% من رأسمال شركة إيليت للاستشارات المالية، وبنسبة 35% بشركة إديو باى للمدفوعات الإلكترونية فى مجال التعليم، بجانب حصص بقيمة 20% فى شركتين بمجال التدريب والاستشارات.