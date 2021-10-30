 الاتحاد الجزائري يعلن انتهاء أزمة منتخب السيدات العالق في الخرطوم - بوابة الشروق
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الاتحاد الجزائري يعلن انتهاء أزمة منتخب السيدات العالق في الخرطوم

د ب أ
نشر في: السبت 30 أكتوبر 2021 - 1:41 م | آخر تحديث: السبت 30 أكتوبر 2021 - 1:41 م

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء الجمعة، ان منتخب السيدات العالق في العاصمة السودانية الخرطوم سيعود إلى البلاد اليوم السبت، على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة.

وقال الاتحاد في موقعه الرسمي، إنه بعد اتصالات مكثفة خاصة لرئيسه شرف الدين عمارة، ووزارة الخارجية والممثلية الدبلوماسية الجزائرية في الخرطوم، تم التوصل لنهاية سعيدة لأزمة منتخب السيدات الذي سيعود اليوم السبت إلى الجزائر.

كان المنتخب الجزائري حط الرحال بالخرطوم قبل نحو أسبوع، تحسبا لمواجهة نظيره منتخب السودان الثلاثاء الماضي، في إياب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة العام المقبل بالمغرب.

وقرر الاتحاد الأفريقي للعبة ( كاف) إرجاء المباراة على خلفية التطورات السياسية المتسارعة في السودان.

يذكر ان منتخب الجزائر فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 14-0.


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