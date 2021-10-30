غرق قارب نقل قبالة هايتي ووفاة 19 شخصا

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لقي ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم في حادث غرق قارب قبالة سواحل هايتي.

وأكد رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري التقارير الإعلامية على موقع تويتر المتعلقة بالحادث.

وغرق القارب وفقا لذلك التأكيد صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) قبالة الساحل الجنوبي للدولة الكاريبية.

ولم تصدر أية معلومات حول سبب الحادث حتى الآن.

وكتب الصحفي إيتيان كوتيه بالوك على موقع تويتر أنه وقفا لشهود محليين فإن القارب كان محملا بحمولة فوق طاقته، مبينا أن نقص الوقود السائد في هايتي تسبب في تعقيد أعمال الإنقاذ.

وبحسب تقرير لصحيفة "لونوفيليست" المحلية فإن القارب الذي كان متوجها من بلدة أنسي آ بيتر على الحدود مع جمهورية الدومينيكان إلى بلدية ماريجوت لنقل الأسمنت والمواد الغذائية والوقود بالإضافة إلى عدد من الركاب.

وتم إنقاذ ما لا يقل عن 30 راكبا وفقا للتقرير.