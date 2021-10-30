أمريكا : التوصل إلى اتفاق فى الخلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم

توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في النزاع المستمر منذ سنوات حول الرسوم الجمركية الأمريكية الخاصة على واردات الصلب والألومنيوم ، وذلك حسبما قال مسؤولون تجاريون أمريكيون في قمة مجموعة العشرين.