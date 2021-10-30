أمريكا : التوصل إلى اتفاق فى الخلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم

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توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في النزاع المستمر منذ سنوات حول الرسوم الجمركية الأمريكية الخاصة على واردات الصلب والألومنيوم ، وذلك حسبما قال مسؤولون تجاريون أمريكيون في قمة مجموعة العشرين.