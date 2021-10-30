 أمريكا : التوصل إلى اتفاق فى الخلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا : التوصل إلى اتفاق فى الخلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
(د ب أ)
نشر في: السبت 30 أكتوبر 2021 - 11:16 م | آخر تحديث: السبت 30 أكتوبر 2021 - 11:16 م

توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في النزاع المستمر منذ سنوات حول الرسوم الجمركية الأمريكية الخاصة على واردات الصلب والألومنيوم ، وذلك حسبما قال مسؤولون تجاريون أمريكيون في قمة مجموعة العشرين.

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