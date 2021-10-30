قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موسم الأمطار بدأ بشكل رسمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" على شاشة "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن النصف الثاني من فصل الخريف دائمًا ما يشهد هطول أمطار أكثر من النصف الأول استعدادًا للدخول في فصل الشتاء الذي يبدأ في 21 ديسمبر.

وأوضح أن هناك تدرجًا في حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من شهر نوفمبر، وتستمر حتى النصف الأول من شهر ديسمبر.

وأشار إلى أنّ هذه الفترة تشهد تقلبات جوية بين اعتدال في درجات الحرارة وارتفاع في المعدلات بقيم طفيفة، حيث يشعر المواطن بأكثر من فصل مناخي في يوم واحد.

وأكّد أنّ الأيام الراهنة تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث انخفضت درجات الحرارة اليوم مقارنة بما تم تسجيله يومي الخميس والجمعة، بنحو ثلاث أو أربع درجات.