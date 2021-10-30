عضو لجنة الزمالك: ما يحدث في النادي بسبب أخطاء المجلس السابق

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، موقف اللجنة الحالية لإدارة النادي فيما يتعلق بالغرامات والعقوبات على النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مؤكدًا أن اللجنة الحالية تسلمت النادي في مايو الماضي، وكانت هناك غرامات عليه قيمتها 17.5 مليون دولار.

وقال أدهم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «مستحقات الغاني أشيمبونج وصلت إلى 1.2 مليون دولار، ولم يحضر ممثل عن النادي في عهد المجلس السابق قضيته بالمحكمة الرياضية».

وأضاف: «ماريتيمو البرتغالي حصل على حكم بأحقيته في مليون يورو، أما خالد بوطيب فطلب الحصول على مستحقات تتجاوز 3 ملايين يورو، والمجلس المنتخب السابق كان يعلم بكل تفاصيل القضية، والدليل تكليفه لمحام إيطالي لمتابعتها في العام الماضي، وهو ما يؤكد مسؤوليته عما يحدث في ملف اللاعب».

وتابع: «الفارق بين قضية بوطيب والنقاز، أن اللاعب التونسي طالب بمستحقاته فقط، بينما طالب المغربي بتعويض بجانب المستحقات».

وأوضح: «نجحت اللجنة في تسوية جزء من الأحكام الصادرة ضد النادي، خلال الفترة الماضية.. وما يحدث في الزمالك بسبب أخطاء المجلس السابق، وليست لجان العار بحسب ما يدعي رئيس النادي السابق».

وكشف أدهم أن محامي الزمالك السابق أمام الجهات الدولية، لم يحصل على مستحقاته، مؤكدًا أن الفيفا أرسل تحذيرا للزمالك، بسبب تكرار عدم حصول لاعبيه ومدربيه على مستحقاتهم، كما أن هناك عقوبات في انتظار النادي، في حال عدم دفع المستحقات الخاصة بقضية محمد إبراهيم وماريتيمو، خلال 45 يوما.