ضبط شخص استولى على مبلغ مالي من آخر بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص استولى على مبلغ مالي من آخر بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات.



كانت إدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقت بلاغا من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، بتضرره من آخر "له معلومات جنائية"؛ لادعائه بأن لديه علاقات بالمسئولين بإحدى الكليات تمكنه من إلحاق نجل الشاكى بالكلية، وتحصله فى سبيل ذلك على مبلغ مالى نظير استغلال نفوذه المزعوم، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى.



وبالفحص تبين صحة الواقعة وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.