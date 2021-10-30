قناة مدرستنا تعلن مواعيد إذاعة الدروس للصف الرابع الابتدائي

أعلنت قناة مدرستنا، مواعيد إذاعة الدروس للصف الرابع الابتدائي والتي تبدأ من غدا.
وأفادت القناة بأنه يتم إذاعة مادة اللغة العربية من 8:00 صباحا إلى 8:50 صباحا ومن 9:00 صباحا إلى 9:20 صباحا .. مادة العلوم.
ومن 9:30 صباحا إلى 9:50 صباحا I.C.T ومن 10:00 صباحًا إلى 10:20 صباحًا مادة الرياضيات من 10:30 صباحًا إلى 10:50 .. مادة الـ Math من 11:00 صباحًا إلى 11:20 .. مادة الدراسات الاجتماعية، والإعادة تبدأ من الساعة 4:00 عصرا
وأشارت إلى إمكانية زيارة القناة على اليوتيوب ومتابعة كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك ده: