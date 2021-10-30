قناة مدرستنا تعلن مواعيد إذاعة الدروس للصف الرابع الابتدائي

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أعلنت قناة مدرستنا، مواعيد إذاعة الدروس للصف الرابع الابتدائي والتي تبدأ من غدا.

وأفادت القناة بأنه يتم إذاعة مادة اللغة العربية من 8:00 صباحا إلى 8:50 صباحا ومن 9:00 صباحا إلى 9:20 صباحا .. مادة العلوم.

ومن 9:30 صباحا إلى 9:50 صباحا I.C.T ومن 10:00 صباحًا إلى 10:20 صباحًا مادة الرياضيات من 10:30 صباحًا إلى 10:50 .. مادة الـ Math من 11:00 صباحًا إلى 11:20 .. مادة الدراسات الاجتماعية، والإعادة تبدأ من الساعة 4:00 عصرا

وأشارت إلى إمكانية زيارة القناة على اليوتيوب ومتابعة كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك ده:



