مصادر لـ«د ب أ»: طالبان تفتح النار على حفل زفاف بسبب الموسيقى شرقي أفغانستان

أفادت مصادر اليوم السبت، بأن شخصين على الأقل قتلا وأصيب عدة أشخاص آخرون عندما فتح مقاتلو طالبان النار على المشاركين في حفل زفاف لتشغيلهم موسيقى.

وقعت الحادثة في مقاطعة سرخ رود في إقليم ننكارهار شرقي البلاد أمس الجمعة.

وقال رجل مسن محلي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن طالبان كانت قد أجازت في البداية للقرويين تشغيل الموسيقى، ولكن في وقت لاحق داهمت بعض قواتهم الحفل، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة أشخاص.

وأضاف مصدر بأحد المستشفيات أن قتيلين على الأقل وستة مصابين دخلوا مستشفى محلي.

وأكد المتحدث الإقليمي باسم طالبان في الإقليم، حنيف ننجرهاري، وقوع الحادثة، ولكن ألقى باللائمة على "مسلحين مجهولين".

وحظرت طالبان بالكامل الموسيقى بينما كانت تحكم البلاد بين 1996 و2001 حيث ترى أنها أثم وضد تعاليم الإسلام.

وعقب استيلاء طالبان على أفغانستان في أغسطس الماضي، فر الكثير من الموسيقيين من البلاد بينما تخلى آخرون عن مهنتهم وخبأوا آلاتهم الموسيقية.