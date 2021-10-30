فيتنام تسجل 5224 حالة إصابة جديدة بكورونا

أكدت فيتنام 5224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، بارتفاع 335 حالة، مقارنة بما سجلته أمس الجمعة.

وقالت صحيفة "في.إن.إكسبرس" الفيتنامية، اليوم، إن مدينة "هو شي منه" تصدرت حصيلة إصابات اليوم، حيث سجلت 1042 حالة جديدة، تليها دونج ناي 679.

وحتى الآن، بلغت حالات الإصابة، في الموجة الرابعة التي ظهرت في أبريل الماضي، 910 آلاف و783 حالة.

وأكدت البلاد 64 حالة وفاة جديدة اليوم، منها 30 حالة، تأكدت في مدينة "هو شي منه"، وارتفعت حصيلة الوفيات، منذ بدء الجائحة، إلى 22 ألفا و30 حالة، مما يمثل حوالي 4ر2% من جميع حالات الإصابة.

وسجلت البلاد أيضا اليوم السبت 2204 حالة شفاء، مما يرفع إجمالي حصيلة حالات الشفاء حتى الآن إلى 818 ألفا و336 حالة.

وحصل حوالي 9ر23 مليون شخص على جرعتين من لقاحات كورونا، و6ر56 مليون حصلوا على جرعة واحدة على الأقل.