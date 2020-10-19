مصدر بمكتب حمدوك: نزع جواز سفر وهاتف مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني

أعلن مصدر بمكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن نزع جواز سفر وهاتف مدير المكتب، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.

وقال القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنّه تم إبعاد رئيس الحكومة المقال عبد الله حمدوك عن منزله في بداية الحراك والتغيير لحمايته قبل أن يتم استهدافه.

وأضاف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم السبت: «كانت لدينا معلومات أنه ربما سيحدث استهداف في اللحظة الأولى في بداية الحراك والتغيير، لذلك أثرنا أن نحتفظ به بعيدا».

وتابع: «بدأت بالفعل بعض المجموعات بالتوافد لمنزله وكان موجودا في منزله، ولكن بعدما شعرنا بعض التحرك أبعدناه عن منزله، والآن عاد إلى منزله مرة أخرى».

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن الفريق البرهان، يحاول إقناع عبد الله حمدوك، بالعودة إلى المنصب، شريطة أن يختار الجيش حكومة جديدة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء أمس الجمعة.

وبحسب المصادر، يرى البرهان أن مشاركة حمدوك أساسية من أجل بناء مصداقية دولية للإدارة الجديدة، وفقا لما ذكرته المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها.

وسبق أن أعلن البرهان، حل مجلسي الوزراء والسيادة الحاكمين للفترة الانتقالية في البلاد، متهما المكون المدني في السلطة بـ«التآمر والتحريض ضد الجيش».