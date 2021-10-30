وزير خارجية الصين: ليس أمام تايوان سوى التوحيد معنا

ذكر وزير خارجية الصين، وانج يي، في روما، في قمة مجموعة العشرين أن تايوان ليس لديها أي آفاق مستقبلية، سوى التوحيد مع الصين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان، تم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية اليوم السبت قوله أن وانج، كان يرد على تساؤلات حول جهود دول، من بينها الولايات المتحدة، لدعم مشاركة أكبر لتايوان، في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وكان مسؤولون صينيون قد انتقدوا الولايات المتحدة، في وقت سابق، من الأسبوع وحذروا من أن دعمها لتايوان ربما يفرض "مخاطر ضخمة" على العلاقات بين بكين وواشنطن.

وقال وانج أن التاريخ والحقائق القانونية لـ"صين واحدة"، لا تقبل التحدي وأن التقدم، الذي حققه سكان الصين، البالغ تعدادهم 1.4 مليار نسمة، لتعزيز التوحيد السلمي للوطن الأم، لا يمكن إيقافه".

وتابع وانج في البيان أنه بموجب القانون الدولي، ليس لدى تايوان أي وضع، سوى كونها جزء من الصين. وأضاف أن" البلدان، التي دفعت /عمدا/، اقتراحاتها حول قضية تايوان، ستدفع الثمن".