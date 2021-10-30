قائد سلة الاتحاد يتحدث عن موقف المصابين قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر

تحدث أحمد الصباغ قائد فريق نادي الاتحاد السكندري عن المباراة المنتظرة أمام نادي الزمالك في كاس السوبر لكرة السلة رجال.

ويتواجه الزمالك بطل الدوري للموسم الماضي مع الاتحاد السكندري بطل الكأس في النسخة الماضية في لقاء السوبر يوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر على صالة الدكتور حسن مصطفى في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وقال الصباغ في تصريحات للجنة الإعلامية للاتحاد المصري لكرة السلة " مباراة واحدة مثلها زي الكأس، ليها ممزيات وعيوب وهي إن مباراة واحدة تكسبها هتحصد اللقب ولو خسرت هتخسر لقب".

وتابع "الاستعدادات للمباريات مثل مباراة السوبر تكون مختلفة عن أي بطولة أخرى، التتويج بكأس السوبر لا يحتاج مجهود كبير وطويل مثل بطولة الدوري العام أو بطولة المرتبط، فقط مباراة واحدة تفوز بها تتوج باللقب".

واختتم الصباغ تصريحاته قائلًا "الحمد لله اللعيبة بدأت واحدة واحدة ترجع من الإصابة وعلى أمل ان على يوم الاتنين يوم المباراة تكون القائمة كاملة وجاهزة".