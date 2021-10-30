ألمانيا: مقتل شخصين إثر اصطدام قطار بسيارة نقل عند تقاطع طريق برى بخط للسكك الحديدية

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لقي شخصان حتفهما بعد ظهر اليوم السبت في تصادم بين قطار محلي وسيارة نقل عند تقاطع طريق برى بخط للسكك الحديدية في ولاية براندنبورج الألمانية.

وقال متحدث باسم شرطة براندنبورج إن القتيلين هما راكبا سيارة النقل.

وبناء على ذلك وقع الحادث عند معبر غير مغلق قرب بلدة جريبن الواقعة في منطقة لوفنبيرجر لاند التابعة لدائرة أوبرهافيل الإدارية.

وكانت إذاعة برلين براندنبورج نقلت خبرا عن الحادث من قبل.

وتحقق الشرطة في سبب الحادث.

وقالت الشرطة أن القطار دفع السيارة حوالي 100 متر بعد الاصطدام.

وأفادت بأن القطار كان تابعا لسكة حديد نيدربارنيمر، ولا يزال التعرف على هوية القتيلين جاريا خلال اليوم السبت.

وبحسب ما ورد لم يصب سائق القطار والركاب الأربعة فيه بأذى.

وقدر المسؤولون الأضرار التي لحقت بالممتلكات بنحو 100 ألف يورو.

كان تصادم خطير آخر وقع في نيسان / أبريل من العام الماضي في موقع غير بعيد عن موقع الحادث على نفس الطريق الحديدي، حيث وقع تصادم عند مزلقان غير مغلق أيضا.

وكان قطار إقليمي بين بلدتي(أوستبريجنيتس – روبين) اصطدم بشاحنة، وأصيب سائق يبلغ من العمر 39 عاما بجروح بالغة لدرجة أنه توفي متأثرا بجراحه بعد أيام قليلة داخل المستشفى.

وفي عام 2019 وقع أيضا تصادم بين سيارة وقطار عند مزلقان قريب من بلدة جريبن.





