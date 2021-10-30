ضبط شخص بتهمة سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني لمواطن والاستيلاء منه على 300 ألف جنيه

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سائق، بتهمة سرقة بطاقة الدفع الإلكترونى لمواطن والاستيلاء على 300 ألف جنيه، بالجيزة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إخطارا بورود بلاغ للإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى، باكتشافه سحب مبالغ مالية باستخدام بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به والمربوطة على حسابه البنكى بدون علمه بلغت قيمتها 300 ألف جنيه مصرى.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى بمحافظة القاهرة، إذ استغل طبيعة عمله (سائق) طرف الشاكى، وأثناء تواجده بمسكنه في منطقة الدقى، سرق بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكى المربوطة على حسابه البنكى، وقام باستهداف أموال الشاكى باستخدام البطاقة فى إجراء العديد من عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلى وصرف الحد الأقصى اليومى للسحب دون علمه، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه من حساب الشاكى على مدار فترة زمنية وإعادة البطاقة مرة أخرى عقب إجراء عمليات السحب.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المذكور وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على صور من بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكى والمستخدمة فى الواقعة").

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.