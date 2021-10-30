 الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على ريف دمشق - بوابة الشروق
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على ريف دمشق

أحمد علاء
نشر في: السبت 30 أكتوبر 2021 - 12:38 م | آخر تحديث: السبت 30 أكتوبر 2021 - 12:38 م

قال التلفزيون السوري، اليوم السبت، إنّ الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي على ريف دمشق.

وسُمع دوي انفجارات في دمشق وريفها، ووقعت الانفجارات في اللواء 94 بمنطقة الديماس، بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان من ضاحية قدسيا.

 


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