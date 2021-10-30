مقتدى الصدر يدعو جميع الدول إلى عدم التدخل بالشأن العراقي

رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يلقي خطبة أمام المصلين في عيد الفطر قرب مدينة النجف في العراق يوم 5 يونيو 2019. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، جميع الدول إلى عدم التدخل بالشأن العراقي.

وقال الصدر، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "تصلنا أخبار مؤكدة بتدخلات إقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه".

ودعا الصدر، جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى "سحب يدها فوراً"، مشدداً بالقول: "كما أنني رفضت التحاور معهم، فعلى الكتل عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في شؤوننا الداخلية... فنحن عراقيّون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصرا".

وتابع الصدر قائلا: "وإلا ففي تدخلهم وإدخالهم، إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته".