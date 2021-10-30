أمين المجلس العربي للطفولة: البطالة مشكلة اقتصادية وليست تعليمية

قال الدكتور حسن البيلاوي أستاذ علم اجتماع التربية، وأمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، إن البطالة مشكلة اقتصادية وليست تعليمية، وأن التعليم لا يمنح فرص العمل، مشيرا إلى أن الأرجنتين من أكثر الدول الطاردة للعلماء والمثقفين

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن التعليم الفني يسمى التشعيب وهو دلالة على عدم المساواة الاجتماعية في أى مجتمع بالعالم.

وتابع: "اسمه تشعيب وليس تنوعًا.. التنوع يكون داخل الاطار والتعليم ليس أداة للدولة لإنه يعني أن المجتمع كتلة واحدة".

وأشار إلى أن أحد التلاميذ لديه أجرت دراسة داخل إحدى المدارس على الفكر الظلامي الديني، ووجدت أن التلاميذ يرددن "بالله يا أبلة .. بالله يا أبلة"، قائلا: تلك الجملة ليست مصرية وهنا تجد الاختراق الأيدولوجي داخل المدارس واقتباسات لغوية واضحة تظهر شكل السيطرة والهيمنة، مؤكدًا أن الميدان الأول لحسم الصراع مع أيدلوجية الفكر الظلامي الديني هو التعليم.

وأكد أنه في الصراع الاجتماعي كل قوة من القوى ترغب في حسم صرعها مع القوى الأخرى من خلال العنف الرمزي وليس العنف الصريح، موضحًا أن العنف الرمزي يكون من خلال وضع أيدلوجية وتسهيلها وتسهيل العقائد ونمط السلوك والأفكار ونجحوا في ذلك.