ألمانيا: وفاة ثمانية نزلاء بعد انتشار عدوى كورونا بدار مسنين

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ذكر تقرير إعلامي أن ثمانية من نزلاء دار للمسنين في ألمانيا توفوا بعد تفشي فيروس كورونا بالدار الواقعة بولاية براندنبورج.

أكد مكتب الصحة بدائرة بارنيم لإذاعة برلين براندنبورج اليوم الجمعة أن مجموع نزلاء الدار ببلدة شورفهايده على نهر فيربيلين سي وعددهم 42 مسنا إلى جانب 15 من العاملين بالدار أصيبوا جميعا بفيروس كورونا.

وقالت المسؤولة الطبية هايكه تساندر للإذاعة: "إنه وضع غير موات للغاية داخل هذه الدار، لأن النزلاء يتلقون التطعيم بشكل جيد عادة، إلا أن الموظفين لديهم معدل تطعيم منخفض نسبيا".

وأضافت قائلة: "في هذه المنشأة تبلغ نسبة التطعيم حوالي 50%".

وأخبرت تساندر الإذاعة أن هذا ينطوي على مخاطر متزايدة، مضيفة بالقول: "وقد ظهر ذلك أيضا الآن".

وبدت تساندر "غير سعيدة"، لأن التطعيمات في مرافق الرعاية ما تزال تطوعية.

وأضافت تساندر القول: "بالنسبة لي هذا له علاقة بالتوجه المهني".