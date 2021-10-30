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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 46 متهما بترويج وتعاطي المخدرات بمحيط المدارس والجامعات.

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصرى.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 41 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 46 متهما وبحوزتهم 20 كيلو مخدرات متنوعة وألف قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية.

كما تم ضبط "مبالغ مالية، سلاح نارى، طلقات نارية، 49 هاتف محمول، 8 سيارات، 3 دراجات نارية، 13 قطعة سلاح أبيض، 3 ميزان" بحوزة المتهمين المضبوطين، وتنفيذ 22 حكما قضائيا متنوعا.

وقد لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.