 سولشاير: الهزيمة ضد ليفربول ستبقى نقطة سوداء.. ونحن بحاجة لهذا الأمر - بوابة الشروق
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سولشاير: الهزيمة ضد ليفربول ستبقى نقطة سوداء.. ونحن بحاجة لهذا الأمر

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 30 أكتوبر 2021 - 10:39 م | آخر تحديث: السبت 30 أكتوبر 2021 - 10:40 م

أوضح أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن ما يحتاجه فريقه بالفترة السلام القادمة وذلك عقب الانتصار على توتنهام بثلاثية دون رد.

كما أكد سولشاير أن هزيمة فريقه ضد ليفربول بالأسبوع الماضي ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الشياطين الحمر.

وقال سولشاير بعد الفوز على توتنهام: "لدينا لاعبون مثل كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني على أرض الملعب معًا وهما لاعبان تريدهما في منطقة الجزاء معًا، لذلك نحن بحاجة إلى تزويدهم بالعرضيات".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى التحكم في المباراة بالكرة وبدونها. مع الكرة إذا كان لديك لاعبون في مواقع مختلفة فنحن بحاجة إلى استخدام العرض الكامل للملعب.هذه هي مسؤولية الأظهرة".

وسئل سولشاير ما إذا كان فوز توتنهام يقضي على هزيمة فريقه ضد ليفربول: "بالطبع لا يحدث. سيكون هذا دائمًا في كتب التاريخ - أحد الأيام الأكثر ظلمة. نقطة سوداء في تاريخنا".


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