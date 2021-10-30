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قال الفنان شريف منير، إنّ مسلسله "أجازة مفتوحة" الذي يُعرض حاليًّا هو عمل كوميدي اجتماعي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ليالي ten" على شاشة "ten"، أن المسلسل حقّق نجاحًا كبيرًا بعد وصوله للحلقة 28.

وأوضح أنه سيبدأ تصوير مسلسل آخر بعد شهر من الآن، وهو من تأليف الكاتبة مريم نعوم وإخراج نادين خان.

سينمائيًّا، أشار منير إلى أنّ أحدث أعماله هو فيلم 13 يوم، وهو فيلم رعب وأول عمل سينمائي مصري بتقنية الـ"3d"، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وتوقع منير أن يحظى هذا العمل بإعجاب الجمهور، ووصفه دوره في الفيلم بأنه "متميز جدًا"، بالمشاركة مع الفنانين أحمد داود ودينا الشربيني.

