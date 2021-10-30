أسعار السيارات تواصل الارتفاع بالسوق المحلية

زيادات جديدة تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه فى 6 طرازات لـ«غبور» و«منصور»

واصلت أسعار السيارات بالسوق المحلية ارتفاعها خلال شهر أكتوبر، حيث قام غالبية الوكلاء برفع الأسعار، أكثر من مرة بشكل متتالى، أبرزها (أوبل جراند لاند ــ أوبل كروس لاند ــ هيونداى إلنترا HDــ شيرى «تيجو» 3 ــ شيرى، «تيجو» 5 ــ شيرى «تيجو»7.

ورفعت مجموعة جى بى غبور أوتو، أسعار بعض الموديلات للمرة الثانية خلال شهر أكتوبر الجارى، حيث وصلت قيمة الزيادة إلى 6 آلاف جنيه.

كما قررت شركة المنصور للسيارات، رفع أسعار سيارات أوبل جراند لاند، وكروس لاند بقيمة إجمالية وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

من جانبه، توقع اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات، استمرار ارتفاع اسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؛ بسبب أزمة نقص الرقائق الالكترونية والتى تسببت فى انخفاض الإنتاج بنسبة تتراوح بين 60 و70%.

وقال مصطفى فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، إن أسعار السيارات ارتفعت بسبب وفرة المعروض مع زيادة حجم الطلب فى معارض السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن عالميًا 7 مرات.

وأضاف أنه من المتوقع استمرار أزمة قلة المعروض حتى منتصف العام المقبل 2022.

وتشهد سوق السيارات المصرية، خلال شهر سبتمبر الماضى، موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات تقريبًا بنسبة تتراوح بين 7 و12%، نتيجة قيام الوكلاء والمستوردين بزيادة الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الشحن، إلى جانب ظهور «الأوفر برايس» وهو مبلغ مالى يتم إضافته على سعر السيارة من جانب التجار.

وتشهد سوق السيارات المصرية حالة من الارتباك خلال الفترة الأخيرة، بسبب خفض غالبية الإنتاج عالميًا، نتيجة لمشاكل نقص الرقائق الالكترونية، مع ارتفاع أسعار الشحن.

وكانت أسعار الشحن العالمية قد ارتفعت لتصل إلى ما يزيد على 12 آلاف دولار مقابل 2000 دولار، قبل أزمة كورونا.

أوبل جراند لاند

وارتفعت سعر السيارة أوبل جراند لاند بنحو 5 آلاف جنيه ليصل سعر الفئة الثانية إلى 520 ألف جنيه مقابل 515 ألف جنيه، كما زاد سعر الفئة الثالثة لتصل إلى 550 ألف مقابل 545 ألف جنيه.

أوبل كروس لاند

وزادت أسعار الفئة الأولى من السيارة أوبل كروس لاند بقيمة 5 آلاف جنيه لتصل إلى 350 ألف جنيه مقابل 345 ألف جنيه، والثانية بنفس القيمة لتصل إلى 380 ألف جنيه.

هيونداى «إلنترا» HD

كما ارتفعت الفئة الأولى من السيارة هيونداى «إلنترا» HD بقيمة بلغت 6 آلاف جنيه لتصل إلى 254.900 ألف جنيه بدلًا من 248.900 ألف جنيه، فيما زادت أسعار الفئة الثانية بنفس القيمة لتصل إلى 261.900 ألف جنيه، بدلا من 255.900 ألف جنيه، والثالثة لتصل إلى 274.900 ألف جنيه بدلا من 268.900 ألف جنيه، والفئة الرابعة زادت بـ6 آلاف جنيه لتصل إلى 278.900 ألف جنيه.

شيرى «تيجو» 3

كما زاد سع السيارة شيرى «تيجو» 3 بقيمة 5 آلاف و100 جنيه لتصل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 244.900 ألف جنيه.

شيرى «تيجو» 5

كما صعدت أسعار الفئة الأولى من شيرى «تيجو» 5 لتصل إلى 185 ألف جنيه بدلا من 179.900 ألف جنيه، كما زادت الفئة الثانية لتصل إلى 205 آلاف جنيه بدلا من 199.900 ألف جنيه، والثالثة زادت لتصل إلى 219 ألف جنيه بدلا من 213.900 ألف جنيه.

شيرى «تيجو» 7

وارتفعت أسعار الفئة الأولى من شيرى «تيجو» 7 لتصل إلى 295 ألف جنيه، مقابل 289 ألف و900 جنيه، وزادت الفئة الثانية إلى 319 ألفا و900 جنيه مقابل من 313 ألفا و900 جنيه.