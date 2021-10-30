طوكيو: 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم السبت ، 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض حالة واحدة، مقارنة بما كان عليه أمس الجمعة وبانخفاض تسع حالات، مقارنة بالسبت الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها الصادر اليوم.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 14 شخصا، بدون تغيير، عما تم تسجيله أمس الجمعة، بحسب مسؤولي قطاع الصحة، أما على مستوى البلاد، فيبلغ الرقم 134 حالات، بانخفاض 11 حالة، مقارنة بأمس الجمعة.

وكانت لجنة من مستشاري وزارة الصحة اليابانية قد أوصت بتوفير جرعات ثالثة معززة من لقاحات كوفيد-19 للجميع في البلاد لمن تلقى بالفعل جرعتين من اللقاحات، بحسب ما ذكرته وكالة كيودو للأنباء، نقلا عن اجتماع عقد أمس الأول الخميس.

وقالت كيودو إن الخطة تنص على حصول الأشخاص على الجرعة المعززة بعد ثمانية أشهر من جرعتهم الثانية. وقررت الوزارة بالفعل توفير الجرعات المعززة لبعض الفئات على الأقل، ومن المقرر حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية على جرعتهم الثالثة بحلول ديسمبر.