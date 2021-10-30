الصين تقرر تعليق عمل قطارات الركاب في المناطق المتأثرة بكورونا

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أعلنت الصين، اليوم السبت، تقليل ووقف قطارات الركاب من وإلى المناطق المتأثرة بوباء كورونا؛ في إطار تدابير الوقاية المتشددة بسبب كوفيد-19 ومكافحته للحد من انتشار حالات العدوى.

وأوضحت شركة مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية المحدودة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه سيتم تعليق عمل القطارات السياحية في المناطق عالية ومتوسطة الخطورة وكذلك المدن التي سجلت حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 خلال الـ14 يوما الماضية.

كما تعهدت الشركة بتكثيف تدابير مكافحة الوباء في محطات القطارات، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد إجراءات وقائية مثل قياس درجة الحرارة والتحقق من الرمز الصحي علاوة على التطهير الدوري لضمان سلامة الركاب.