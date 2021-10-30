أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تطالب إيران بالامتثال للاتفاق النووي

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها إنجيلا ميركل، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، قضية الاتفاق النووي الإيراني، خلال قمتهم المقامة حاليًا بالعاصمة الإيطالية روما، مطالبين إيران بالامتثال الكامل للاتفاق النووي.

وأعربت الزعماء الأربعة، خلال بيان مشترك أوردته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية، عن اقتناعهم بأنه من الممكن التوصل إلى تطبيق وتفاهم يتعلق بالإمتثال الكامل للاتفاق، وأنه من الممكن استعادته على وجه السرعة.

وبثت الشبكة لقطة حيث يقف بايدن إلى جانب ميركل، وماكرون، وجونسون، ليتم التقاط صورة رسمية لهم بعد ختام لقائهم بشأن القضية.

ويعد اللقاء أحد أهم اللقاءات المهمة التي جرت خلال فعاليات القمة اليوم السبت.

وكانت الولايات المتحدة قد خرجت -خلال عام 2018- من الاتفاقية الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، لتعيد فرض العقوبات الصارمة على إيران بما في ذلك على صادراتها النفطية التي تمثل عماد اقتصادها بهدف وقف تلك الصادرات تماما وخنق إيران.