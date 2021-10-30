سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة مدينة كوراكورا في بيرو اليوم السبت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 2ر5 كيلومتر تحت سطح الأرض غرب كوراكورا.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.