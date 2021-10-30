 زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب بيرو - بوابة الشروق
السبت 30 أكتوبر 2021 9:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


النتـائـج تصويت

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب بيرو

د ب أ
نشر في: السبت 30 أكتوبر 2021 - 8:08 م | آخر تحديث: السبت 30 أكتوبر 2021 - 8:08 م

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة مدينة كوراكورا في بيرو اليوم السبت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 2ر5 كيلومتر تحت سطح الأرض غرب كوراكورا.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك