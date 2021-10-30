الأكثر قراءة
صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته وسط تجمع عائلي
بيومي فؤاد يعتذر للشعب السعودي بعد انتقاده بسبب إعلان
صاحبة واقعة اكتشاف تصوير الفتيات بمحل العمرانية: التقط 900 صورة.. وقولتله هافضحك مش هاضربك
قرار حكومي بزيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والأسمنت والأسمدة بنحو 28%
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
ممتازةجيدةضعيفةغير مهتم
النتـائـج
تصويت
ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة مدينة كوراكورا في بيرو اليوم السبت.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 2ر5 كيلومتر تحت سطح الأرض غرب كوراكورا.
ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.