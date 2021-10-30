أعلنت شركة "فيرجن هايبر لوب" للنقل، عن تقنية جديدة تختصر وقت السفر بشكل ملفت للنظر، وذكرت أن ساكني جدة مثلا سيتمكنون مستقبلا من الوصول إلى مكة، أو العكس، في غضون 5 دقائق، في حين يمكن للمسافرين إلى الرياض من جدة، الوصول خلال أقل من ساعة، بحسب صحيفة "عكاظ".

فما هي تقنية "الهايبر لوب"؟ ولماذا تسعى الدول وأبرزها السعودية والإمارات إلى استخدامها؟

• مخططات مشروع "هايبر لوب"

أعلنت شركة "فيرجن هايبرلوب" عن أملها في أن يكون نظام "هايبر لوب" جاهزا لبدء قبول الركاب اعتبارا من عام 2030، بعد الحصول على شهادة السلامة في عام 2025.

كما يهدف المشروع الطموح إلى دفع الركاب "بسرعات تزيد عن 1000 كيلومتر في الساعة، وذلك أسرع بـ3 مرات من القطار فائق السرعة وأسرع 10 مرات من القطار التقليدي"، حسب تقرير "بي بي سي" العربية.

• أطول موقع اختبار "هايبر لوب" بالعالم

أعلنت شركة "فيرجن هايبرلوب" عام 2019، عن دراسة لبناء أطول موقع اختبار "هايبر لوب" في العالم، بطول 35 كم في المملكة العربية السعودية، عبر صندوق الاستثمارات العامة، لتقليل وقت السفر، حسب ما نشرته "سكاي نيوز".

• شراكة "هايبر لوب" وجامعة محمد بن زايد

قبل انطلاق أول تجربة لاستخدام نظام "الهايبر لوب"، أعلنت الشركة عن تعاقدها مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الصناعي في أبوظبي؛ لدعم تطوير تقنية "هايبر لوب" والنقل المستدام من خلال أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدم.

• نظام النقل فائق السرعة

نشرت شركة التكنولوجيا العملاقة، "فيرجن هايبرلوب"، العام الماضي، مقطع فيديو يظهر خطوة بخطوة تجربة الركاب على متن نظام "هايبر لوب" الخاص بها، بدءا من الوصول إلى البوابة وحتى الانطلاق على متن منصة "هايبر لوب"، توضيحا عن رؤيتها لما سيكون عليه السفر المستقبلي، باستخدام نظام النقل فائق السرعة الذي تقوم بتطويره، طبقا لتقرير "آر تي" العربية.

. لمحة عن المستقبل

أعرب سلطان بن سليم، رئيس شركة "فيرجن هايبرلوب"، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة DP العالمية، عن سعادته بنجاح تجربة "هايبر لوب"، قائلا إن "إظهار تجربة الركاب في (فيرجن هايبرلوب) هو لمحة عن المستقبل"، مشيرا إلى النجاح الذي تحقق في أول رحلة قامت باستخدام كبسولة "هايبر لوب"، التي أظهرت نضج التقنية، مؤكدا اقتراب شركته من تسويق ما سيكون أول وسيلة نقل جديدة على نطاق واسع في قرن، طبقا لشبكة "سكاي نيوز" العربية.

• مميزات نظام "هايبر لوب"

يتميز نظام "هايبر لوب" بأقراص مرفوعة يمكنها حمل ما يصل إلى 28 راكبا عبر أنابيب مفرغة بسرعة عالية، حيث عملت الشركة على الاشتراك مع شركة "Teague" لتصميم كبسولاتها، التي تتميز بإضاءة ديناميكية ومقاعد مريحة لمنع الركاب من الشعور برهاب الأماكن المغلقة، حسب تقرير "بي بي سي" العربية.

كما تعطي المقاعد إحساسا أكبر بالمساحة، في حين أن الممر المرتفع يقدم لمسة فريدة وغير متوقعة، وتعمل مجموعات المساحات الخضراء والقوام الخشبي على دعم جمالية وسائل النقل الجماعي النموذجية بشيء متفائل وجديد.

أما مقاعد درجة رجال الأعمال، متوفر بها منافذ شحن لاسلكية للأجهزة المحمولة، وشاشات توفر معلومات حول المسار، مثل وقت الوصول والوقت المتبقي والسرعة، طبقاً لما نشرته "بي بي سي" العربية.

• أسعار الرحلات على متن "هايبر لوب"

بعض عرض الشركة عن مميزات السفر باستخدام نظام "هايبر لوب"، زادت التوقعات أن تكون الرحلة على متن كبسولة "فيرجن هايبرلوب" باهظة الثمن، إلا أن الشركة أكدت أن الأمر لن يكون كذلك.

وكشفت دراسة حديثة أن أسعار "هايبر لوب" من المرجح أن تكون مماثلة لتكلفة مركبات النقل البرية وليس الطيران، وأوضحت أن "هايبر لوب" سيربط شيكاغو وكولومبوس في أقل من 45 دقيقة بتكلفة تقديرية للتذكرة 60 دولارا، مقارنةً بنحو 6 ساعات قيادة أو تذكرة طائرة تكلف نحو 100 دولار، حسب صحيفة "ديلي ميل".

• إمكانيات لا نهائية

قال جاي والدر، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرجن هايبر لوب": "الأمر بسيط، إذا لم يكن سعره معقولا، فلن يستخدمه الناس، النقل اليومي عالي السرعة غير ممكن حاليا لمعظم الناس، لكننا نريد تغيير هذه الفكرة".

وأضاف: "تخيل أنك قادر على التنقل بين المدن التي تفصل بينها ساعات في دقائق، والإمكانيات اللانهائية التي تفتح لك"، وفقاً لتقرير "آر تي" العربية.

• أول رحلة بنظام "الهايبر لوب"

أعلنت الشركة، في بيان لها، اكتمال أول رحلة ركاب في العالم لكبسولة تسير داخل أنبوب مفرغ معلق بوساطة أنظمة مغناطيسية في اختبار أمان رئيسي للتكنولوجيا التي تأمل الشركة أن تحدث تغييرا في مجال نقل البشر والبضائع.

• تجربة لاس فيجاس

قامت الشركة الأمريكية بإجراء أول اختبار لنقل الركاب في ولاية لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية، بحضور سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة شركة "فيرجن هايبرلوب"، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، حسب "سكاي نيوز".

• تفاصيل الرحلة

أوضحت الشركة أن المديرين التنفيذيين في "فيرجن هايبرلوب" وصلوا بسرعة بلغت 172 كيلومترا في الساعة إلى موقع اختبار نظام "ديفلوب" التابع للشركة في لاس فيجاس بولاية نيفادا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

ونشرت وكالة أنباء الإمارات، أن الراكبان قاما برحلتهما الأولى على متن مركبة (XP-2)، التي صممتها مجموعة "بيارك آنجلز"، وحرصت في تصميمها على توافر كل الضمانات التي تكفل سلامة الركاب وراحتهم، وتتميز المركبة بأنها ذات مقعدين حتى يتمكن الركاب من التنقّل بأمان، في حين أن المركبات في مرحلة الإنتاج ستكون أكبر لتتسع لعدد 28 راكبا، حسب "بي بي سي" العربية.