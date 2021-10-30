العراق: 27 حالة وفاة و682 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 23 ألفا و138 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير إنه تم تسجيل 682 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و54 ألفا و202.

وأشار التقرير إلى شفاء 1952 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الوباء في البلاد إلى مليونين و511 حالة.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 13 ألفا و318 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 5 ملايين و858 ألفا و526 شخصا.