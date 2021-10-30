الأردن يسجل 12 وفاة و1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 12 وفاة و 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 11 ألفا و 28 وفاة والإصابات إلى 860 ألفا و 818.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 20 ألفا و 701 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 94 حالة، فيما غادرت 50 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفت الموجز إلى تسجيل 1372 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 829 ألفا و 89 حالة.

وأضاف الموجز أن 21 ألفا و 666 فحصا مخبريا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 10 ملايين و 938 ألفا و 101 فحص، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 72ر4 في المئة.