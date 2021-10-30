يظن الكثير من الأشخاص أن الدخول في النوم أثناء العمل أو المذاكرة شيء مريح يمكن أن يساعدهم على الاستمرار في العمل لفترة أطول، لكن بقدر ما هو مريح، يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى الشعور بألم شديد في الظهر، وتيبس في الرقبة والكتف، حيث يمكن أن يؤدي عدم النشاط في وضع الجلوس إلى إلحاق خسائر فادحة بالمفاصل وتصلبها، ما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل تجلط الأوردة العميقة.

ونشر موقع "هيد لاينز توداي" مجموعة من المعلومات حول مخاطر النوم أثناء الجلوس ومعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون قاتلا.

يمكن أن يتسبب عدم الحركة والاستمرار في وضع واحد، في حدوث آلام بالظهر والجسم، مما قد يؤدي إلى تدمير وضعية العمود الفقري، أو تيبس المفاصل وقد يكون له تداعيات مؤلمة، حيث يعتبر التمدد طريقة رائعة لتحسين المرونة والوضعية ومنع تصلب المفاصل.

أكدت أبحاث أن الاستلقاء على السرير للنوم قد يساعد على تمديد الأطراف والمفاصل، بينما النوم أثناء الجلوس يمكن أن يضعف الدورة الدموية، مما يؤدي إلى مزيد من المضاعفات، حيث يمكن أن تؤدي إلى تجلط الأوردة العميقة، وذلك يكون نتيجة محتملة للجلوس لساعات طويلة.

وبصرف النظر عن المشاكل قصيرة المدى، فإن النوم أثناء الجلوس يمكن أن يجعلك أيضًا أكثر عرضة للتخثر الوريدي العميق، الذي يحدث عندما تتشكل جلطة دموية، تُعرف أيضًا باسم "الجلطة في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم"، وخاصة الساقين، حيث يمكن أن يكون ذلك نتيجة سلبية لساعات طويلة من النوم في وضع واحد أو النوم أثناء الجلوس، دون حركات على الإطلاق.

وأشارت العديد من الأبحاث إلى أنه إذا تُركت الحالة دون تشخيص أو علاج، فقد يؤدي ذلك إلى حالة طارئة، بل قد يتسبب في الوفاة وسط ظروف قاسية، حيث يحدث الخطر الأكبر عندما ينكسر جزء من الجلطة وينتقل إلى الرئة أو الدماغ، مما يؤدي إلى تلف كبير، ويتسبب في حدوث وفيات مفاجئة.

• الأعراض التي يجب الانتباه إليها

هناك أعراض رئيسية لتجلط الأوردة العميقة هي:

- تورم وألم في عضلات الربلة أو الكاحل أو القدم.

- جلد محمر ودافئ ناتج عن التهاب.

- ألم مفاجئ في الكاحل أو القدم.

• هل هناك فوائد للنوم وأنت جالس في وضع مستقيم؟

إذا كنت ترغب في النوم أثناء الجلوس، بينما يجب على المرء تجنب وضع النوم هذا، فقد يكون مفيدًا للنساء الحوامل، حيث يجدن صعوبة في النوم مستلقية، وتعتبر أيضًا طريقة مؤقتة للنوم للأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب في النوم يحدث عندما ينقطع تنفس الشخص أثناء النوم، ويمكن أن يخفف أيضًا من ارتداد الحمض، وقد يساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي على النوم بشكل أكثر كفاءة.