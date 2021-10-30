المرصد السوري: مقتل خط 5 أعضاء من ميليشيات موالية لإيران في هجوم إسرائيلي قرب دمشق

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وهى جماعة سورية معارضة مقرها المملكة المتحدة اليوم السبت بمقتل خمسة مقاتلين على الأقل من الميليشيات الموالية لإيران في هجوم صاروخي شنته إسرائيل قرب العاصمة السورية دمشق.

وذكر المرصد أن القتلى الخمسة هم أعضاء في ميليشيات ترتبط بجماعة حزب الله اللبنانية وجماعات موالية لإيران.

وأضاف المرصد أن الهجوم الإسرائيلي دمر شحنة أسلحة في شمال غربى دمشق كانت متوجهة إلى لبنان.

وأوضح المرصد أن الهجوم الصاروخي استهدف مواقع تضم مستودعات أسلحة لجماعة حزب الله وميلشيات موالية لإيران.

ونوه المرصد إلى أن تلك المنطقة تضم أيضا مواقع لقوات الحكومة السورية.

وتعد إيران وحزب الله من الحلفاء الرئيسيين للرئيس السوري بشار الأسد الذي تقاتل قواته منذ 2011 فصائل معارضة تسعى للإطاحة بنظامه.

وكان مصدر عسكري سوري أعلن في وقت سابق اليوم أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لـعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط بريف دمشق، والذي أدى إلى إصابة جنديين ووقوع أضرار مادية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المصدر قوله إنه "حوالي الساعة الحادية عشرة و17 دقيقة من صباح اليوم أطلق العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ أرض -أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وبين المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت مصادر في المعارضة السورية قالت لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن " الصواريخ الإسرائيلية استهدفت اللواء 94 في منطقة الديماس شمال غرب العاصمة دمشق ".

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها القصف الإسرائيلي خلال النهار منذ أكثر من عام .

ويُنظر إلى الهجمات الإسرائيلية في سورية التي مزقتها الحرب، على أنها محاولة لمنع إيران من دعم نفوذها العسكري في المنطقة.