نورا تطلب نفقتها أمام محكمة الأسرة: خلعت زوجي لتحرشه بابنة أختي

"جوزي تحرش ببنت أختي"، جملة نطقتها نورا وهي مستاءة وقررت إنهاء حياتها الزوجية تخوفا على أطفالها من والدتهم الذي اتهمته بالتحرش.

التقت الشروق الزوجة الثلاثينية في محكمة الأسرة بعدما اضطرت أن تقيم دعوى نفقة صغار ضد طليقها شادي.م.

قالت الزوجة:" تزوجنا منذ 7 سنوات، ورزقنا بـ 3 أطفال، وتحملت مشقة العيش وسط عائلة زوجي بنفس العقار، وتقبلت ذلك الوضع على اعتبار أننا سوف نسكن في شقة خاصة داخل العقار".

أضافت:" لم أفكر في الطلاق يوما لحماية أبنائي من الضرر النفسي والحرمان من والدهم إلا أنني بدأت ألاحظ تصرفات غير سوية من زوجي تجاه بعض زميلاتي عند زيارتهن لي في بيتي".

تابعت الزوجة: "في البداية تجاهلت ذلك، واعتقدت أنني مخطئة إلا أن الأمر تأكد لي عندما رأيت تحرش زوجي بابنة شقيقتي التي لم يتعد عمرها 15 عاما أثناء إقامتها معنا لمدة يومين داخل المنزل، وعندما سألت البنت عن ماحدث قالت لي أنها لم تكن المرة الأولى، ولكنها كانت تخاف أن تبوح بذلك".

استطردت: "تأكدت من ظنوني في مرض زوجي بداء التحرش فتملكني الخوف على أبنائي منه، وقررت الطلاق، لكنه رفض فخلعته وعندما امتنع عن الإنفاق على أبنائه لجأت إلى محكمة أسرة زنانيري وأقمت دعوى نفقة صغار ضده".