المستشار الألماني يعرب عن صدمته من حادث التدافع في سول

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تعازيه في العدد الكبير من الوفيات الذي حدث خلال احتفالات الهالوين في عاصمة كوريا الجنوبية.

وكتب شولتس عبر صفحته على تويتر: "الأحداث المأساوية في سول كانت بمثابة صدمة لنا جميعا".

وتابع "تعازينا للعديد من الضحايا وعائلاتهم. هذا يوم حزين لكوريا الجنوبية. ألمانيا تقف إلى جانبكم".

وتوفي ما لا يقل عن 146 شخصا في احتفالات الهالوين في سول في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن معلومات من السلطات أن 150 شخصا آخرين أصيبوا بجروح. وكان معظم المتضررين في الحادث من الشباب.