حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل محل ومنزل في الإسكندرية

قررت نيابتا الدخيلة والعطارين في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس شخصين عاطلين، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب والبحث عن الآثار أسفل منزل ومَحِلْ تجاري أحدهما خاص بكل منهما.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من شرطة السياحة والآثار، التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخصين، مقيمان في نطاق دائرتي قسمي شرطه "الدخيلة، والعطارين"، بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع بحثًا عن الآثار.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين للمتهمين وإلقاء القبض عليهما، وبتفتيش المكان المُبلغ عنه الأول تبين أنه عبارة عن حفرة بعمق ٥ أمتار، أسفل منزل في منطقة الدخيلة، والأدوات المستخدمة في الحفر، بقصد التنقيب عن الآثار.

وبفحص المكان الثاني محل البلاغ، تبين أنه عبارة عن حفرة أسفل المحل الخاص بالمتهم الثاني في منطقة العطارين، حيث عُثر بداخله على حفرة بعمق مترًا واحدًا يتفرع منها سرداب أفقي بطول ٢٠ مترا، وبداخله بعض الشواهد الأثرية "حُطام أواني فخارية" والأدوات المستخدمة في الحفر.

وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، وبمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وتم تحرير محضرين إداريين بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.