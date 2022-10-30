مقتل 9 أشخاص على الأقل في انفجار صهريج للوقود بالعاصمة العراقية

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أكد مسؤولون أمنيون مقتل 9 أشخاص على الأقل إثر انفجار صهريج وقود في العاصمة العراقية، بغداد، يوم السبت.

وقالت قيادة العمليات الأمنية في المدينة أن 12 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع شرقي بغداد.

وأضافت أن الانفجار نتج عن "خلل تقني، وليس عمل إرهابي".

وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الانفجار .

وقال شهود عيان إن الانفجار تسبب أيضا في تدمير ملعب كرة قدم وأحد المنازل.

ووقع الحادث بعد يومين من موافقة البرلمان العراقي على تشكيل الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، منهيا بذلك أزمة سياسية في البلاد استمرت لمدة عام .