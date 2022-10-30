آرنولد يعترف بوجود أزمة لدى ليفربول بعد سلسلة من تذبذب النتائج

اعترف ترينت ألكسندر أرنولد، نجم نادي ليفربول، أن فريقه يعاني من أزمة حقيقية خلال الموسم الحالي.

ليفربول استمر في سلسلة نتائجه السلبية خلال الموسم الحالي وتعرض لهزيمة جديدة أمام ليدز يونايتد 2-1 يوم أمس السبت، ضمن منافسات الجولة ال14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتواجد ليفربول في المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مما يدل على تراجع مردود الريدز.

وقال أرنولد لموقع ليفربول الرسمي: "أود أن أقول إننا نؤمن جميعًا بأنفسنا ، ونؤمن بالطريقة التي نلعب بها ، ونؤمن بالفريق وما يمكننا تحقيقه. لكنني أعتقد أنه عندما إذا تعرضت لانتكاسات ، فمن المحتمل أن تجعلك تخمن نفسك وتشكك في الأشياء".

وأتم أرنولد في حديثه: "من الواضح ، كفريق ، أن هناك شيئًا ما لا يسير على ما يرام ، إنه ليس على ما يرام كما نريده. هذا شيء يجب أن يفكر فيه الجميع ، وهذا شيء يجب على الجميع معالجته والتأكد من وضعه بشكل صحيح ، خاصة في الأسبوع المقبل ضد توتنهام ، المنافسين الأربعة الأوائل. نحتاج نوعًا ما للذهاب إلى هناك والحصول على بعض النقاط إذا كان لدينا أي فرصة للوصول إلى أهدافنا وتطلعاتنا لهذا الموسم".