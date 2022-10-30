أيندهوفن يفوز على نيميجن في الدوري الهولندي

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فاز فريق أيندهوفن على ضيفه نيميجن 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الهولندي.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تفينتي أنشخيدة على فالفيك 3 / صفر، وتعادل إيمن مع جرونينجين سلبيا.

وسجل أهداف أيندهوفن أنور الغازي في الدقيقة، 18 ولوك دي يونج في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، ونوني مادويكي في الدقيقة 84.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد نيميجن عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز تفينتي أنشخيدة على فالفيك بثلاثة أهداف نظيفة سجلها سيم ستيجن في الدقيقتين 34 والأخيرة من الشوط الأول وريكي فان فولسفينكيل في الدقيقة 89.

ورفع تفينتي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد فالفيك عند14 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق إيمن مع ضيفه جرونينجين سلبيا.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع إيمن رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير، كما رفع جرونينجين رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر.