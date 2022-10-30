التصديري للصناعات الهندسية: 40 مليار دولار فجوة بين الصادرات والواردات ويجب تقليصها

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي يمثل خطوة هامة لعرض التحديات التى تواجه الصناعة في مصر، ومخرجات المؤتمر الاقتصادي من شأنها تخفيف عبء الواقع على القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف الصياد، في حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت، أن المؤتمر يمثل البداية من خلال تحديد الهدف، وهناك فجوة بين الواردات والصادرات، متابعا: "نحن نصدر بما قيمته 42 مليار دولار سنويًا بما فيها الصادرات البترولية في حين بلغت وارداتنا ما قيمته 75 إلى 80 مليار دولار سنويًا، وهناك فجوة تصل إلى 40 مليار دولار يجب تقليصها من خلال تعظيم موارد النقد الأجنبي.

وتابع: استمرارنا في هذا الوضع سوف يضطرنا لتعويم العملة كل 4 أو 5 أعوام، مشيرًا إلى أن الدولة تستطيع تطوير السياحة والصناعة لزيادة الموارد من العملات الصعبة لمجابهة الفجوة بين الصادرات والواردات.