صحيفة إماراتية: استخدام أسلحة الدمار الشامل في الصراعات الدولية جريمة لن يغفرها التاريخ

ذكرت صحيفة (الخليج) الإماراتية اليوم /الأحد/ ، أن الحديث المتكررعن احتمال استخدام أسلحة الدمار الشامل في الصراعات الدولية، ينبئ بعواقب وخيمة ويعتبر جريمة لن يغفرها التاريخ لمن يرتكبها، كما أنها ستكون اعتداء على "الإنسانية المشتركة".

وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان " مخاطر الدمار الشامل " - "أن ذلك ما أكدت عليه الإمارات في بيانها أمام مجلس الأمن خلال مناقشته الوضع في أوكرانيا، ومن هذا المنطلق فإن مجرد التلويح بخيار الدمار الشامل يبقى موقفاً غير مسؤول، وله تداعيات كبيرة، وقد يحفز أطرافاً دولية عديدة على السعي إلى امتلاك هذه الأدوات الفتاكة، وهو ما سيؤدي لاحقاً إلى إتلاف كل المعاهدات والاتفاقيات التي تعمل على إخلاء العالم من السلاح النووي، ويزعزع الاستقرار في كل مكان ويضع البشرية على حافة الهاوية، ويدفعها إلى مصير مجهول لم يكن ليخطر على بال".

وأكدت الصحيفة أنه ومن أجل الأجيال المقبلة والتاريخ الإنساني المشترك وكل القيم السامية، يجب على القوى المتصارعة أن تحتكم سريعاً إلى الحوار لحل الخلافات القائمة على أساس المصالح المتبادلة، فالعالم مهما ضاق يبقى رحباً للجميع وبالإمكان تحويل هذا الوضع الخانق إلى فرصة خلاقة للتعاون والرقي بأسباب الحياة.

