 جمعية رجال الأعمال: قرار الرئيس بمنح الرخصة الذهبية سيحدث دفعة قوية للقطاع الصناعي - بوابة الشروق
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جمعية رجال الأعمال: قرار الرئيس بمنح الرخصة الذهبية سيحدث دفعة قوية للقطاع الصناعي

خالد حسام الدين
نشر في: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 5:11 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 5:14 ص

قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن استثمار الدولة في مشروعات البنية التحتية كان ضروريًا لتنشيط الاقتصاد وتم بناءً على دراسات دقيقة، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على النهوض بقطاع الصناعة وتمثل هذا الاهتمام من خلال القرارات والتوصيات التي اتخذتها الدولة خلال المؤتمر الاقتصادي وملتقى الصناعة.

وأضاف المنزلاوي، في حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت، أن حجم الواردات الحالي يمثل عبئًا على الموازنة المصرية، ولابد من زيادة الإنتاج من خلال الحوافز التشجيعية والدعم للمصنعين، متابعًا: "الحكومة تستمع لنا وهذا أمر مبشر في حد ذاته".

واستكمل: "توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لكل من ينشئ نشاطًا جديدًا، على مدار 3 أشهر مقبلة من شأنه إحداث دفعة قوية للقطاع الصناعي".

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