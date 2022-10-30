وزير التعليم العالي الموريتاني يشيد بالتطورات غير المسبوقة التي يشهدها التعليم العالي في مصر

أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني محمد الأمين ولد آبي الشيخ الحضرامي بالنهضة التي يشهدها التعليم العالي في مصر.

وقال الوزير الموريتاني - مساء اليوم السبت في نواكشوط لدى عودته من القاهرة بعد مشاركته في المؤتمر الوزاري الفرانكفوني السادس - إنه يعرب عن تقديره لمكانة مصر الرائدة على المستوى الإفريقي والدولي، مشيدًا بما شهدته منظومة التعليم العالي المصرية من تطورات غير مسبوقة، خاصة في مجال الإتاحة والتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة.

وأضاف أنه أجرى مباحثات مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، وأكد خلالها الجانبين عمق العلاقات المصرية الموريتانية في المجالات المختلفة، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، وحرصهما على تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها.