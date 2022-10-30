الطوارئ الروسية: القوات الأوكرانية تطلق 12 صاروخا على جسر في خيرسون

أطلق الجيش الأوكراني 12 صاروخا من طراز هيمارس على جسر أنتونيفكا (أنتونيفسكي) في منطقة خيرسون، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسعة منها، بينما سقطت ثلاثة صواريخ بالقرب من الجسر، وفقا لوزارة الطوارئ الروسية.

وقال الممثل الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية اليوم السبت " يواصل نظام كييف قصف البنية التحتية المدنية، وفي الساعة 9:13 مساءً أطلق 12 صاروخا من نوع هيمارس، وأسقطت تسعة صواريخ؛ وللأسف، سقطت 3 صواريخ في منطقة جسر أنتونيفسكي"، وفقا لوكالة سبوتنك على نشرتها الإنجليزية.

وأضاف الممثل الإقليمي أنه يجري حاليا الوقوف على الخسائر والأضرار الناجمة عن القصف.