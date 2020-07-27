استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حال عمارة الشربتلي في منطقة الزمالك، وذلك بعد افتتاح محطة مترو الأنفاق «صفاء حجازي»، قائلًا إنها بحالة جيدة الآن.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن العمارة حدث بها بعض التشققات والشروخ البسيطة، أقصى الركن بجوار سفارة البحرين، أثناء العمل على إنشاء المحطة.

وأشار إلى أن الوزارة أخلت العمارة من السكان، ونقلتهم إلى فنادق بنفس المستوى الذي يعيشون فيه، متابعًا: «العمارة خلال شهر رممت ودعمت وقوت، والركن الخاص بالعمارة الذي ظهرت به بعض الشروخ الشعرية، أصبح أقوى مما كان».

ولفت وزير النقل، إلى أن «الهيئة القومية للأنفاق أجرت الشقة الموجودة في الدور الأول علوي بالعمارة، للإشراف على المشروع، معقبًا: «نبعث بذلك رسالة طمأنينة أن العمارة آمنة وزي الفل».

وأكد أن مترو الأنفاق آمن على منطقة الزمالك بالكامل، قائلًا إن المحطة تخدم الطلاب الذين يرتادون كليات التربية الموسيقية وفنون جميلة وتجارة إنجليزي، إضافة إلى مجموعة من المدارس الخاصة الموجودة بالمنطقة.

https://www.youtube.com/watch?v=AeIZaOIvIiU

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