 محافظ مطروح يوافق على مقترح تحديد ألوان لخطوط السير لسيارات الأجرة - بوابة الشروق
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محافظ مطروح يوافق على مقترح تحديد ألوان لخطوط السير لسيارات الأجرة

أحمد سباق
نشر في: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 4:15 م | آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 4:15 م

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على مقترح تحديد ألوان لخطوط السير لسيارات الأجرة داخل مدينة مرسى مطروح، بالتنسيق بين مشروع نقل الركاب وإدارة مرور مطروح ومباحث المرور؛ استجابة لطلبات المواطنين وللتيسير على الركاب وأهالي المحافظة.

وأوضح المهندس محمد القط مدير مشروع نقل الركاب بالمحافظة أنه تم البدء في تحديد ألوان خطوط السير للمناطق داخل مدينة مرسى مطروح؛ لحماية الركاب والسائقين المصرح لسيارتهم والالتزام بخطوط السير المحددة منعا لأي مشاكل ومنع وجود سيارات غير معلومة أو غير مرخص لها، مع تحديد الألوان ورقم السيارة؛ ما يسهم في تحديد أي مخالفة وتوفير الأمان للركاب، ومنع أي تجاوز في حق المواطن أو السائق المصرح له.

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