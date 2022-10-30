آبل تعتزم طرح نسخة جديدة من الكمبيوتر اللوحي آيباد مقاس 16 بوصة

ذكرت تقارير إعلامية أن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تعتزم طرح نسخة أكبر من الكمبيوتر اللوحي آيباد أواخر العام المقبل.



ونقل موقع ذا إنفورميشن المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن مصادر لم تحدد هويتها القول إن النسخة الجديدة أكبر كثيرا من أكبر نسخة حاليا التي يبلغ مقاسها 9ر12 بوصة.



وتقول المصادر إن النسخة الجديدة من آيباد ستكون بمقاس 16 بوصة وسيتم طرحها في الأسواق خلال الربع الأخير من العام المقبل وستكون في المسافة بين الكمبيوتر اللوحي آيباد والكمبيوتر المحمول ماك بوك.



ولم تعلق آبل على هذه التقارير حتى الآن.



وفي يونيو من العام الماضي قال المحلل المتخصص في موضوعات التكنولوجيا مارك جورمان إن آبل تدرس إطلاق أجهزة آيباد أكبر من المطروحة حاليا.



وفي وقت سابق من الشهر الحالي أطلقت شركة أبل رسميا الجيل العاشر من آيباد 10، فيما تستعد الشركة لتغيير شكل آيفون التقليدي في 2024.



ويحتوى جهاز آيباد 10 على شاشة مقاس 9ر10 بوصة ومعالج طراز إيه 14 وكاميرا خلفية بشدة وضوح 12 ميجابيكسل وأخرى أمامية بشدة وضوح 12 ميجابيكسل أيضا.



ويبدأ سعر آيباد 10 من 449 دولاراً.