جامعة طنطا تنظم زيارة ميدانية للطلاب لمشروعات حياة كريمة بمركز زفتى

نظمت جامعة طنطا اليوم زيارة ميدانية لطلابها إلى قرية سنباط مركز زفتى بمحافظة الغربية وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة "حياة كريمة " وتحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.



وأوضح الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن هذه الزيارات تأتي فى إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها الجامعة لنشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي بين شباب الجامعة، لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومي "حياة كريمة " والجهود المبذولة على أرض الواقع، مشيراً إلى دعم الجامعة الدائم للمبادرة الرئاسية وتشجيع طلابها على التطوع فى العمل بها، لتعزيز دورها فى تحقيق التنمية المستدامة.



أشار الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أهمية الزيارات الميدانية التى يقوم بها طلاب الجامعة للمشروعات الجارى تنفيذها، مؤكداً أن هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها خلال هذا الشهر، وشملت الزيارة تفقد مشروع توسع و رفع كفاءة مدرسة سنباط الثانوية المشتركة، وتوسع مدرسة سنباط الاعداديه بنين، ورفع كفاءة أبو بكر الصديق الإعدادية بنت، وإنشاء مجمع الخدمات الحكومي، وتوصيل الغاز الطبيعي، وتوصيل خطوط الغاز للمنازل، وقطاع الاتصالات، وتوصيل خطوط "الفايبر اوبتكس فائقة السرعة".



وفي قطاع الصحة، زار الطلاب مشروع تطوير وحدة طب الأسرة، وتطوير وتجهيز نقطة إسعاف سنباط، وانشاء مجمع الخدمات الحكومية، وإنشاء نقطة إطفاء سنباط، وانشاء مكتبة كتابك بسنباط.