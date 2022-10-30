المرصد السوري: مقتل عنصر من قوات النظام باشتباكات في ريف اللاذقية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل عنصر من قوات النظام، باشتباكات بين قوات النظام، وفصائل المعارضة على محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية.



وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن "قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة قرى الفطيرة وسفوهن وفليفل وشنان بريف إدلب، كما طال القصف قريتي القرقور والزيارة بسهل الغاب غرب حماة".



ووفق المرصد، شهد محور كبانة بجبل الأكراد، استهدافات متبادلة بين قوات النظام وفصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في سماء المنطقة.